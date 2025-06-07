Александрия определилась с домашним стадионом в еврокубках
Клуб УПЛ зробил свой выбор
около 2 часов назад
Фото: Getty Images
Александрия определилась со стадионом, где будет проводить домашние встречи в еврокубковой кампании сезона 2025/26.
Своё выступление в еврокубковом сезоне клуб начнёт со второго квалификационного раунда Лиги конференций. Серебряный призёр Украинской Премьер-лиги склоняется к игре на стадионе «ГТС Катовице», сообщает Пётр Слонка.
Отмечается, что практически всё готово, кроме последнего подписания соглашения.
Ранее сообщалось, что Александрия рассматривала вариант со стадионом в польском городе Тыхы.
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