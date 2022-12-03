Тренер Уругвая: «Команда сделала все возможное, чтобы пройти в следующий раунд»
Уругвай впервые за 20 лет не вышел в плей-офф чемпионата мира
Команде не хватило гола
Фото: Sky Sports
Уругвай не мог выйти в плей-офф ЧМ-2022.
Команде обыграла Гану (2:0), но чтобы обогнать Южную Кореи им не хватило одного забитого мяча.
Таким образом, Уругвай впервые за 20 лет не вышел в плей-офф. Команда финишировала третьей.
В последний раз «селесте» не выходили в плей-офф на ЧМ-2002. Тогда уругвайцы завершили групповой этап с одним баллом.
А в 2006-м году команда и вовсе не попала на турнир.
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