Уругвай впервые за 20 лет не вышел в плей-офф чемпионата мира

Команде не хватило гола

Фото: Sky Sports

Уругвай не мог выйти в плей-офф ЧМ-2022.

Команде обыграла Гану (2:0), но чтобы обогнать Южную Кореи им не хватило одного забитого мяча.

Таким образом, Уругвай впервые за 20 лет не вышел в плей-офф. Команда финишировала третьей.

В последний раз «селесте» не выходили в плей-офф на ЧМ-2002. Тогда уругвайцы завершили групповой этап с одним баллом.

А в 2006-м году команда и вовсе не попала на турнир.