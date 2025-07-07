Президент Металлиста 1925 Владимир Носов озвучил задачи команды после возвращения в украинскую Премьер-лигу.

Прежде всего, нужно понимать, что сейчас изменения происходят не только на футбольном поле, но и в других составляющих клуба. В новом сезоне вы увидите совершенно другую команду – как с точки зрения комплектации, так и в общем подходе к развитию. Команда будет меняться, становиться более конкурентоспособной. Это не только вопрос тренера или футболистов, это комплексный процесс.

Спортивная цель – закрепиться в верхней части Премьер-лиги. Глобальная задача – продолжать создавать полноценную структуру клуба, которая в ближайшее время позволит достойно конкурировать с ведущими украинскими командами. Мы строим клуб на годы, а не на несколько сезонов. Поэтому важно сейчас заложить прочный фундамент, который будет работать на долгую перспективу, – сообщил Носов в интервью ua.tribuna.com.