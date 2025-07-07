Уже не Лига чемпионов. Носов назвал задачу Металлиста 1925 на сезон
Что будет требовать президент харьковского клуба от команды?
около 2 часов назад
Президент Металлиста 1925 Владимир Носов озвучил задачи команды после возвращения в украинскую Премьер-лигу.
Прежде всего, нужно понимать, что сейчас изменения происходят не только на футбольном поле, но и в других составляющих клуба. В новом сезоне вы увидите совершенно другую команду – как с точки зрения комплектации, так и в общем подходе к развитию. Команда будет меняться, становиться более конкурентоспособной. Это не только вопрос тренера или футболистов, это комплексный процесс.
Спортивная цель – закрепиться в верхней части Премьер-лиги. Глобальная задача – продолжать создавать полноценную структуру клуба, которая в ближайшее время позволит достойно конкурировать с ведущими украинскими командами. Мы строим клуб на годы, а не на несколько сезонов. Поэтому важно сейчас заложить прочный фундамент, который будет работать на долгую перспективу, – сообщил Носов в интервью ua.tribuna.com.
Основатель и СЕО криптобиржи «WhiteBIT», Владимир Носов стал президентом Металлиста 1925 в начале сентября 2023 года. Тогда клуб был на грани прекращения существования из-за отказа в финансировании предыдущего спонсора. Однако в первом же сезоне харьковчане вылетели в Первую лигу. На возвращение в УПЛ команде хватило одного сезона.
Ранее Носов сообщил, что Металлист 1925 ищет новый номинально домашний стадион для УПЛ после конфликта с Левым берегом.