Бывший гендиректор Эвертона Кит Вайнесс прокомментировал ситуацию вокруг украинского вингера Челси Михайла Мудрика, которого обвинили в нарушении антидопинговых норм, установленных Футбольной ассоциацией Англии.

«Они, очевидно, уже потеряли в ценности игрока, и это будет похоже на ситуацию с Полем Погба. Это сложный вопрос. Мне жаль всех, кто в этом участвует. Боюсь, что иногда это жертва политики покупки молодых игроков, потому что молодые игроки быстро получают большие деньги, и это ударяет в голову. Мы все это уже видели.

Боюсь, это просто человеческие жертвы. Это часть ситуации, в которой мы находимся. Мне его жаль. Без сомнения, он талант. Но в «Челси» он так и не включился по-настоящему, не устроился и не показал чего-то экстраординарного.

Я думаю, во многом им придется двигаться дальше. Это один из тех уроков, которые показывают, как здорово на бумаге звучит идея покупки молодых игроков, но, как мы выяснили, с молодыми людьми связаны большие проблемы», – сказал Вайнесс в подкасте Inside Track.