В сборную Аргентины пришлось вызвать игрока из МЛС после травм хавбека и заменившего его футболиста
В Аргентине побаиваются, что заменивший Роналду в МЮ игрок может выбрать Испанию
Вингер пока не дебютировал за первую команду «альбиселесте»
18 ноября 20:56
Алехандро Гарначо / Фото - Getty Images
Вингер «Манчестер Юнайтед» Алехандро Гарначо вошел в предварительную заявку сборной Аргентины на чемпионат мира-2022. Однако 18-летний футболист не попал в окончательный список.
Теперь, по информации Marca, в Аргентине побаиваются, чтобы юный игрок не затаил обиду. Ведь он может решить выступать за сборную Испании.
Именно за «фурию роху» он играл на уровне U-17 и U-18. Позже он получил вызов во взрослую сборную Аргентины, но так и не дебютировал.
Ранее Гарначо был признан лучшим игроком месяца в «Манчестер Юнайтед».
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