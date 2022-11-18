В Аргентине побаиваются, что заменивший Роналду в МЮ игрок может выбрать Испанию

Вингер пока не дебютировал за первую команду «альбиселесте»

Алехандро Гарначо / Фото - Getty Images

Вингер «Манчестер Юнайтед» Алехандро Гарначо вошел в предварительную заявку сборной Аргентины на чемпионат мира-2022. Однако 18-летний футболист не попал в окончательный список.

Теперь, по информации Marca, в Аргентине побаиваются, чтобы юный игрок не затаил обиду. Ведь он может решить выступать за сборную Испании.

Именно за «фурию роху» он играл на уровне U-17 и U-18. Позже он получил вызов во взрослую сборную Аргентины, но так и не дебютировал.

Ранее Гарначо был признан лучшим игроком месяца в «Манчестер Юнайтед».