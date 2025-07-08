Сергей Стаднюк

Римская Рома представила новую форму на сезон-2025/2026. Фото с презентации опубликовала пресс-служба клуба.

🟨 Per quello che sei. Per ciò che ami 🟥



👉 Acquista il tuo Home Kit 25/26.



🛍 https://t.co/7KmBq7r6vY#ASRoma pic.twitter.com/hLtl8OnvId — AS Roma (@OfficialASRoma) July 8, 2025

Так, был показан основной красно-оранжевый комплект, который не изменил традиционных для «джаллоросси» цветов. Реплику «домашней» футболки римлян уже можно приобрести за сто евро, а за аутентичную придется выложить все 150.

È la Roma sulla tua pelle 💛♥️



Il nuovo Home Kit 25/26 è ora disponibile 🐺



Acquistalo subito

🛍️ https://t.co/7KmBq7r6vY#ASRoma pic.twitter.com/mxrEdRFGWK — AS Roma (@OfficialASRoma) July 8, 2025

В презентации приняли участие игроки мужской и женской команд Ромы во главе с Пауло Дибалой. При этом, на видео и фото материалах не замечен нападающий сборной Украины Артем Довбик. Намек на трансфер?

По итогам сезона-2024/2025 «волки» заняли пятую позицию в таблице Серии А и получили право стартовать с группового этапа Лиги Европы. За прошлую кампанию Довбик принял участие в 45 матчах за римлян во всех соревнованиях, отметился 17 голами и тремя результативными передачами.

Ранее сообщалось, что новый тренер Ромы Джан Пьеро Гасперини не рассчитывает на Довбика в новом сезоне.