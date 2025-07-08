В чем будет играть Довбик? Рома представила новую форму
Принял ли украинец участие в презентации экипировки на следующий сезон
около 1 часа назад
Римская Рома представила новую форму на сезон-2025/2026. Фото с презентации опубликовала пресс-служба клуба.
Так, был показан основной красно-оранжевый комплект, который не изменил традиционных для «джаллоросси» цветов. Реплику «домашней» футболки римлян уже можно приобрести за сто евро, а за аутентичную придется выложить все 150.
В презентации приняли участие игроки мужской и женской команд Ромы во главе с Пауло Дибалой. При этом, на видео и фото материалах не замечен нападающий сборной Украины Артем Довбик. Намек на трансфер?
По итогам сезона-2024/2025 «волки» заняли пятую позицию в таблице Серии А и получили право стартовать с группового этапа Лиги Европы. За прошлую кампанию Довбик принял участие в 45 матчах за римлян во всех соревнованиях, отметился 17 голами и тремя результативными передачами.
Ранее сообщалось, что новый тренер Ромы Джан Пьеро Гасперини не рассчитывает на Довбика в новом сезоне.
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