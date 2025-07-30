Главный тренер Черноморца Александр Кучер заявил, что летнюю трансферную кампанию одесского клуба завершено, и подвел её итоги.

Что касается трансферов на выход — не могу быть уверен. Возможно, у нескольких игроков будут какие-то варианты, но это не факт.

Что касается трансферов на вход, возможно, мы уже закончили с трансферной кампанией. Если что-то будет возможным, то, наверное, точечно — один футболист, но это вряд ли.

Задача на сезон? Играть от матча к матчу и побеждать. Конечно, с каждым соперником нужно выходить и играть на победу.

Ракицкий в качестве играющего тренера? Ярослав на данный момент игрок «Черноморца», — сообщил Кучер в интервью Tribuna.com.