В Черноморце публично объявили о завершении трансферной кампании
Именно нынешним составом одесситы будут штурмовать зону возвращения в УПЛ
около 4 часов назад
Главный тренер Черноморца Александр Кучер заявил, что летнюю трансферную кампанию одесского клуба завершено, и подвел её итоги.
Что касается трансферов на выход — не могу быть уверен. Возможно, у нескольких игроков будут какие-то варианты, но это не факт.
Что касается трансферов на вход, возможно, мы уже закончили с трансферной кампанией. Если что-то будет возможным, то, наверное, точечно — один футболист, но это вряд ли.
Задача на сезон? Играть от матча к матчу и побеждать. Конечно, с каждым соперником нужно выходить и играть на победу.
Ракицкий в качестве играющего тренера? Ярослав на данный момент игрок «Черноморца», — сообщил Кучер в интервью Tribuna.com.
Ранее бывший нападающий Черноморца пополнил состав новичка украинской Премьер-лиги.