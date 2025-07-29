Павел Василенко

ФК Кудривка объявил о подписании контракта с нападающим Денисом Безбородько. 31-летний форвард перешел в клуб из Черниговской области свободным агентом.

Последним клубом Безбородько был одесский Черноморец.

В прошлом сезоне нападающий провел 20 матчей во всех турнирах, в которых не отметился ни одним результативным действием.

В первом туре УПЛ Кудривка на своем поле сыграет с Александрией. Матч пройдет в воскресенье, 3 августа, и начнется в 13:00.