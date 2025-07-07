Президент Металлиста 1925 Владимир Носов рассказал о решении отстранить Патрика ван Леувена от должности главного тренера и назначении Младена Бартуловича.

Каждое управленческое решение — это всегда ответственность. И решение о смене тренера в конце сезона мы принимали не с эмоциями, а на основе глубокого анализа ситуации. Мы долго раздумывали, взвешивали все «за» и «против».

Результат говорит сам за себя: команда достигла цели, и мы благодарны каждому, кто был частью этого процесса, включая Патрика ван Леувена. Он помог нам пройти важную часть пути. Теперь у него новый проект, и мы также двигаемся дальше.

Слухов вокруг тренерского назначения было немало, и странного здесь ничего нет, ведь позиция главного тренера — одна из ключевых в футбольном клубе. Действительно, мы вели консультации со многими специалистами, в частности с Русланом Ротанем. Но в итоге приняли решение в пользу другого кандидата.

Мы уделили немало времени, чтобы выбрать нового тренера. Для нас важны футбольный бэкграунд и компетентность, а также сама личность — характер, подход к работе, синергия с философией клуба, умение строить атмосферу внутри команды. В результате мы выбрали Младена Бартуловича.

Мы убеждены, что он — именно тот человек, который подходит клубу на этом этапе и сможет сформировать команду по духу. Мы провели детальный анализ перед тем, как сделать взвешенный и осознанный выбор. Контактировали ли со Стефано Пиоли? Без комментариев, — рассказал Носов в интервью ua.tribuna.com.