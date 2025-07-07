В Металлисте 1925 сообщили детали увольнения ван Леувена и назначения Бартуловича
Почему отстранили нидерландца, не дожидаясь конца сезона, а затем назначили вместо него хорвата
около 1 часа назад
Президент Металлиста 1925 Владимир Носов рассказал о решении отстранить Патрика ван Леувена от должности главного тренера и назначении Младена Бартуловича.
Каждое управленческое решение — это всегда ответственность. И решение о смене тренера в конце сезона мы принимали не с эмоциями, а на основе глубокого анализа ситуации. Мы долго раздумывали, взвешивали все «за» и «против».
Результат говорит сам за себя: команда достигла цели, и мы благодарны каждому, кто был частью этого процесса, включая Патрика ван Леувена. Он помог нам пройти важную часть пути. Теперь у него новый проект, и мы также двигаемся дальше.
Слухов вокруг тренерского назначения было немало, и странного здесь ничего нет, ведь позиция главного тренера — одна из ключевых в футбольном клубе. Действительно, мы вели консультации со многими специалистами, в частности с Русланом Ротанем. Но в итоге приняли решение в пользу другого кандидата.
Мы уделили немало времени, чтобы выбрать нового тренера. Для нас важны футбольный бэкграунд и компетентность, а также сама личность — характер, подход к работе, синергия с философией клуба, умение строить атмосферу внутри команды. В результате мы выбрали Младена Бартуловича.
Мы убеждены, что он — именно тот человек, который подходит клубу на этом этапе и сможет сформировать команду по духу. Мы провели детальный анализ перед тем, как сделать взвешенный и осознанный выбор. Контактировали ли со Стефано Пиоли? Без комментариев, — рассказал Носов в интервью ua.tribuna.com.
Основатель и СЕО криптобиржи «WhiteBIT», Владимир Носов стал президентом Металлиста 1925 в начале сентября 2023 года. Тогда клуб был на грани прекращения существования из-за отказа в финансировании предыдущего спонсора. Однако в первом же сезоне харьковчане вылетели в Первую лигу. На возвращение в УПЛ команде хватило одного сезона.
Ранее Носов сообщил, что Металлист 1925 ищет новый номинально домашний стадион для УПЛ после конфликта с Левым берегом.
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