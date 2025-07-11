Милан рассматривал возможность подписания украинского защитника Арсенала Александра Зинченко, о чем сообщает Football Italia.

Итальянский клуб активно искал замену Тео Эрнандесу, который перешел в Аль-Хиляль. Одним из главных кандидатов на его позицию был именно Зинченко, и между клубами даже состоялись переговоры. Однако из-за высокой зарплаты украинца россонери решили отказаться от идеи трансфера.

Теперь Милан сосредоточил внимание на другом варианте – левом защитнике Гента Арчи Брауне. В ближайшее время переговоры по нему будут продолжены.

Что касается Зинченко, то в прошлом сезоне он провел 23 матча за Арсенал, отметившись одним забитым мячом и одной результативной передачей.

Ранее сообщалось, что Зинченко заинтересовал Вест Хэм.