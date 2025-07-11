В Милане приняли важное решение по трансферу игрока сборной Украины
Итальянский гранд отказался от подписания Александра Зинченко
около 1 часа назад
Милан рассматривал возможность подписания украинского защитника Арсенала Александра Зинченко, о чем сообщает Football Italia.
Итальянский клуб активно искал замену Тео Эрнандесу, который перешел в Аль-Хиляль. Одним из главных кандидатов на его позицию был именно Зинченко, и между клубами даже состоялись переговоры. Однако из-за высокой зарплаты украинца россонери решили отказаться от идеи трансфера.
Теперь Милан сосредоточил внимание на другом варианте – левом защитнике Гента Арчи Брауне. В ближайшее время переговоры по нему будут продолжены.
Что касается Зинченко, то в прошлом сезоне он провел 23 матча за Арсенал, отметившись одним забитым мячом и одной результативной передачей.