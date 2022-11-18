В МЮ отказались разрывать контракт с Роналду прямо сейчас

«Красные дьяволы» не хотят платить компенсацию взбунтовавшейся звезде

Криштиану Роналду / Фото: ВВС

«Манчестер Юнайтед» не будет спешить с расторжением контракта нападающего Криштиану Роналду. Об этом сообщает The Telegraph.

Клуб отказался от быстрого решения, поскольку не хочет, чтобы дело затянулось в судах. Также руководство не намерено платить форварду компенсацию. Изучаются оптимальные пути разорвать соглашение.

В МЮ надеются, что ситуация вскоре решится. Также из уважения к сборной Португалии там не хотят «превращать процесс в цирк».

Ранее сообщалось, что Роналду запретят возвращаться в «Манчестер Юнайтед» после ЧМ-2022.