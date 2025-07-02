Тренер по физподготовке Шахтера Утку Алемдароглу назвал свои и командные задачи в новом для себя клубе. Слова специалиста передает пресс-служба «горняков».

Как правило, у нас две цели: выкладываться по максимуму на поле и в спортзале и хорошо проводить время за их пределами. Но, думаю, мы совмещали это, потому что старались сделать так, чтобы они хорошо проводили время и на поле. Тренировки тяжелые, я знаю, но мы добавили немного веселья к ним. В течение сезона мы также будем так работать, поэтому первые несколько дней тяжело, но в будущем станет лучше.

Дело в том, что у нас здесь другие условия: мы начинаем сезон очень рано, потому что играем первый официальный матч 10 июля, но хорошо то, что вся команда вернулась из отпуска в отличной форме. Мы выполнили тест — тест на физическую подготовку, — и результаты показывают, что все в хорошем состоянии. Будем совершенствоваться. Поэтому я должен подчеркнуть, что у нас есть длинный перерыв в середине сезона. Если мы подойдем к нему в хорошей физической форме, станем еще лучше.

У нас есть мечты. Мы приехали сюда, чтобы осуществить эти мечты. Это нелегко, мы далеко от наших семей, наших детей, нашей страны, но есть одна причина: у нас есть мечты, и мы идем за ними. Наша главная цель — снова выиграть еврокубок, но чтобы попасть туда, у нас есть еще один шаг — чемпионат Украины. Так что если вы спросите, какая моя первая цель, — это снова выиграть чемпионат Украины.