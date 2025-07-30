Полузащитник Оболони Игорь Мединский подвёл итоги подготовки команды к сезону и поделился ожиданиями от матча первого тура УПЛ против Металлиста 1925. Слова футболиста передаёт пресс-служба клуба.

Да, мы выполнили неплохую работу – как физически, так и психологически, и ментально. И я считаю, что команда уже достаточно готова к сезону. А насколько мы готовы полностью, я думаю, уже покажет чемпионат.

Металлист 1925? Первый матч всегда интересный. Он как фундамент – с него начинается чемпионат. Я думаю, что игра будет боевая. Мы ожидаем очень хорошую команду. Против нее будет сложно играть, потому что там собрались очень хорошие футболисты.

Несмотря на то, что команда только вернулась в высший класс, они ставят высокие задачи на этот сезон. Но я думаю, ключевыми будут для нас самоотдача, самопожертвование и командная работа.

Для меня каждый сезон важен, потому что мне уже 32 года и я каждый сезон проживаю как последний, можно так сказать. Но я счастлив, что мы уже третий год в высшей лиге, и хочется как можно дольше оставаться здесь. Чего я ожидаю? Я всегда ставил на первое место командные достижения, а не личные. Поэтому для меня будет важным то, как команда прогрессирует, как набирает очки. И самое важное – чтобы команда достигла своей цели, осталась в Премьер-Лиге и, возможно, заняла еще более высокое место, чем в предыдущих двух сезонах.