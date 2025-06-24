Главный тренер Шахтера Арда Туран в интервью Hürriyet ответил на вопрос о том, стоит ли ожидать в команде турецких легионеров.

В Турции есть очень хорошие игроки, но и в нашем распоряжении тоже есть качественные футболисты. Мы с Дарио Срной говорили о том, что у нас молодой состав, который хорошо реагирует на тренировки.

Он сказал: «Посмотри, если увидишь какую-то прореху — скажи, и мы можем взять любого». В данный момент я сосредоточен только на команде и на том, чего ей не хватает.