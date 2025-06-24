В «Шахтере» будут турецкие легионеры? Четкий ответ Турана
Срна дал важное обещание новому главному тренеру «горняков»
43 минуты назад
Главный тренер Шахтера Арда Туран в интервью Hürriyet ответил на вопрос о том, стоит ли ожидать в команде турецких легионеров.
В Турции есть очень хорошие игроки, но и в нашем распоряжении тоже есть качественные футболисты. Мы с Дарио Срной говорили о том, что у нас молодой состав, который хорошо реагирует на тренировки.
Он сказал: «Посмотри, если увидишь какую-то прореху — скажи, и мы можем взять любого». В данный момент я сосредоточен только на команде и на том, чего ей не хватает.
38-летний Арда Туран возглавил Шахтер в конце мая 2025 года. На посту главного тренера представитель Турции заменил Марино Пушича. Дебютирует специалист на новой должности в матчах первого раунда квалификации Лиги Европы против финского Ильвеса.
Ранее Туран высказался относительно потенциальной встречи с Бешикташем в случае прохождения Ильвеса.
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