Бывший нападающий Шахтера Данило Сикан заявил, что в команде в сезоне-2024/2025 был конфликт между украинцами и бразильцами.

Пушич очень хороший человек. Я ему благодарен за все, что он для меня сделал. Тренер – так же. Почему не получилось? В тот период чемпионата приезжало очень много бразильцев, которым нужно всё показывать, как детям рассказывать.

Я его прекрасно понимаю, потому что бразильцам очень трудно работать. Их всегда чуть ли не бить нужно каждый день. Они просто потом садятся на шею и ставят тебя на второй план, а себя – на первый. Я понимаю Пушича – ему привозят бразильцев, а ему надо их воспитывать, показывать, как прессинговать, а они ведь ничего не знают.

Я это сам просто увидел, когда мы в первом круге проиграли очень много матчей из-за того, что кто-то из бразильцев не добежал. У нас были конфликты потом внутри команды между украинцами и бразильцами. Это нормально, это футбол и конфликт в команде, когда кто-то что-то не делает – понимайте, за что вы играете. Вы играете за Шахтер, не за Бразилию, здесь нужно уважать друг друга.

Например, матч с ПСВ, когда Педро Энрике получил красную карточку. Ты понимаешь, что твой друг получил красную и тебе нужно бегать в три раза больше, потому что это Лига чемпионов, не чемпионат Украины. Это ответственность на очень высоком уровне.