В скором времени многие областные федерации футбола объявят недоверие к Павелко

Залог не поможет удержать власть в УАФ

Андрей Павелко / Фото: УАФ

В ближайшие дни областные федерации футбола в Украине объявят о недоверии к президенту УАФ Андрею Павелко. Об этом в личном Telegram-канале сообщил журналист Константин Андриюк.

Вчера состоялся внеочередной райисполком Закарпатской ассоциации футбола. Где, внимание, было выдвинуто недоверие действующему главе УАФ Андрею Павелко и прозвучало требование его отставки. Протокол заседания того же дня Закарпатской ассоциации футбола направила в Киев в Дом Футбола УАФ. Ожидается, что в ближайшие дни подобные решения будут и в остальных областных федерациях по всей территории Украины.

Ранее сообщалось, что залог в судебном производстве за Павелко и генсека организации Юрия Записоцкого внесла «УАФ Маркетинг». Проголосовать за данное решение могли лишь оба фигуранта дела и финансовый директор компании.