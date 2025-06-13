Президент Кудривки Роман Солодаренко оценил шансы новичка УПЛ закрепиться в элитном дивизионе. Его слова приводит Суспильне Чернигов.

Еще не было разговора с командой. Конечно, все это будет перед началом сезона, когда мы доукомплектуемся. Также будут и другие фамилии в команде, потому что уровень все-таки Первой лиги и УПЛ немного разный, поэтому будем приглашать футболистов, которые имеют опыт Премьер-лиги.

Задачи будут позже. Но точно скажу, что задача минимум – это остаться в УПЛ на еще один сезон. А дальше есть план, по которому мы движемся, и есть те задачи, как говорят, «на семилетку», которые стоят перед командой. Конечно, это еврокубки и места в верхней части турнирной таблицы УПЛ.