В стане новичка УПЛ высказались о задачах на новый сезон
Кудрівка впервые в сезоне будет играть в элите
11 минут назад
Президент Кудривки Роман Солодаренко оценил шансы новичка УПЛ закрепиться в элитном дивизионе. Его слова приводит Суспильне Чернигов.
Еще не было разговора с командой. Конечно, все это будет перед началом сезона, когда мы доукомплектуемся. Также будут и другие фамилии в команде, потому что уровень все-таки Первой лиги и УПЛ немного разный, поэтому будем приглашать футболистов, которые имеют опыт Премьер-лиги.
Задачи будут позже. Но точно скажу, что задача минимум – это остаться в УПЛ на еще один сезон. А дальше есть план, по которому мы движемся, и есть те задачи, как говорят, «на семилетку», которые стоят перед командой. Конечно, это еврокубки и места в верхней части турнирной таблицы УПЛ.
Владелец Кудривки также рассказал, в каком городе будут принимать соперников по УПЛ.