Пресс-служба УЕФА, комментируя успех молодёжной сборной Украины во втором туре группового этапа Евро против Финляндии, подчеркнула, что подопечные Унае Мельгоси демонстрируют высокий уровень мотивации и стремятся к максимальному результату на турнире.

«Сборная Украины реабилитировалась после несколько несправедливого поражения в первом туре от Дании и победила Финляндию. На прошлом Евро Украина вышла в полуфинал, и сейчас у нее остаются амбиции далеко пройти в плей-офф. Но сначала нужно выйти из группы. В последнем туре соперником будет Нидерланды, которым нужна только победа, чтобы второй турнир подряд не вылететь на групповом этапе», – отметили в УЕФА.

После двух сыгранных матчей украинская команда занимает второе место в группе D, набрав три очка.

Для выхода в четвертьфинал необходимо оказаться среди двух лучших в квартете, поэтому в заключительном поединке группового этапа против Нидерландов, который пройдет в среду, 18 июня, в 19:00 по киевскому времени, сине-желтым важно как минимум не уступить.