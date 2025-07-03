Руководитель отдела аттестации клубов УАФ Сергей Ельшов сообщил, что организация приняла решение о применении исключений для клубов при лицензировании.

Это очень уместный вопрос, потому что футбольное сообщество действительно слышит в СМИ, что такой-то клуб проходит процедуру аттестаций, все очень строго, нельзя сделать шаг в сторону, потому что будет расстрел.

УАФ это очень хорошо понимает, и УЕФА тоже понимает этот вопрос. И для этого, в соответствии с регламентными документами, предусмотрена процедура применения исключений. Потому что действительно регламент по лицензированию или регламент по аттестации клубов УПЛ от первой до последней страницы очень трудно выполнять, особенно в условиях, в которых сегодня находится наша страна.

Поэтому лицензирующий орган, то есть УАФ, воспользовался такой опцией и в декабре 2024 года обратился к УЕФА с просьбой применить для украинских клубов, которые будут потенциальными участниками еврокубковых соревнований сезона 2025/26, исключения относительно критериев инфраструктуры.

И наиболее болезненный критерий – финансовый. Мы получили от администрации по лицензированию УЕФА уже финальные решения. Они удовлетворили наш запрос, применили исключения для клубов-претендентов на право получения лицензии. Понимая, что есть исключения, послабления для потенциальных клубов-участников Еврозоны, УАФ принимает аналогичное решение для клубов УПЛ и ПФЛ.

И в январе 2025 года Исполком УАФ утверждает применение исключений из регламента УПЛ по аттестации футбольных клубов и регламента ПФЛ по аттестации футбольных клубов, которые предусмотрены ПФЛ для Первой и Второй лиг. Это было исключение относительно женского футбола, исключение относительно финансовых критериев.

Решения об исключениях не публиковались в открытых источниках, они не были опубликованы на официальном сайте УАФ, потому что исключения касаются только членов директивных органов. Это Комитет по аттестации футбольных клубов – орган первой инстанции, или Апелляционный комитет по аттестации футбольных клубов – орган второй инстанции, чтобы члены этих директивных органов имели так сказать люфт в принятии решений.

И если бы решения Исполкома или решения УЕФА относительно исключений были доведены сразу всем участникам УПЛ и ПФЛ, клубы не сделали бы все возможное для того, чтобы выполнить регламент. Поэтому исключения применяются.

Эти исключения – прогнозируемые. Мы понимаем состояние дел в стране, состояние дел в украинских футбольных клубах, и Исполком идет навстречу. Но эта сторона медали – исключительно для директивных органов, чтобы иметь юридические основания принять правильное решение по выдаче аттестата УПЛ, Первой лиги или Второй лиги, – сообщил Ельшов в интервью Tribuna.com.