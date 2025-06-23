Главный тренер Вереса Олег Шандрук поделился оценкой кадровой ситуации в команде.

Я очень рад за Колю [Гайдучика] и желаю ему успехов в новой команде, кроме матчей с Вересом. Верю, что в Полесье он продолжит расти в конкурентной среде, но будет непросто конкурировать с Батистой, если он вернется, и Филипповым. Мы рады, что Коля помог команде, а мы помогли ему заявить о себе. Здорово, что он не пересидел и вовремя сделал шаг вперед.

Верес не может удерживать своих лучших игроков, и трансферы на выход являются частью нашей стратегии, которая начала приносить свои дивиденды. Благодарны нашему президенту Ивану Алексеевичу [Надеину], который создает условия для клуба развиваться.

Степанюк? После завершения чемпионата мы пообщались и было принято такое решение, о котором Руслан публично объявил. Я хотел бы, чтобы он остался с нами, но сейчас у нас в распоряжении один Марко впереди и нужно подумать над усилением атаки.

Что касается усиления, у нас есть определенные наработки, которые потребуют времени. Трансферное окно открыто до сентября. К этому времени постараемся закрыть все проблемные места. Нам нужны игроки в каждую линию. Как получится – посмотрим.

Есть неплохие ребята и в областном футболе. Сейчас от скаутов нигде не спрячешься. Понятно, что есть пример Гайдучика, который начинал с любительского футбола, и самые интересные игроки чемпионата области уже на виду. Вопрос в другом, какова будет граница для роста? Определенный потолок у этих игроков присутствует. Я считаю, за счет огромной работы можно компенсировать недостаток таланта и выйти на определенный уровень, – рассказал Шандрук в интервью «Украинскому футболу».