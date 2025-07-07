Главный тренер Кривбасcа из Кривого Рога Патрик ван Леувен поделился своими впечатлениями после победы во втором контрольном матче на летнем сборе. Его команда одержала минимальную победу над словенским Браво со счетом 1:0.

«План перед матчем заключался в том, чтобы играть двумя составами: первый тайм — один состав команды, второй тайм — другой, чтобы все провели по 45 минут на поле. Нам удалось это реализовать — мы действовали организованно, каждый игрок получил физическую нагрузку в течение 45 минут.

Мы создали несколько опасных моментов в атаке. В первом тайме могли сыграть лучше и отличиться в воротах соперника. Вместо этого было несколько опасных моментов у наших ворот, но ребята хорошо защищались. Я доволен тем, как команда провела первую половину игры.

Во втором тайме играли молодые футболисты Кривбаса. Они хорошо справились с организацией игры, создавали моменты. На мой взгляд, Кемкин отлично показал себя на поле, помог в построении атак. Наша защитная линия также проявила себя неплохо. Все в целом было на хорошем уровне.

Бар Лин справился со своими задачами, имел хорошие действия с мячом. Думаю, нам еще нужно лучше организовать игру в защите. Бекавац в первом тайме также хорошо действовал, хотя тренируется с нами всего неделю — так что это хороший старт для него в Кривбасе.

У нас хорошие летние сборы, выполняем большой объем работы ежедневно. Тренируемся дважды в день — работаем над физической подготовкой, тактикой и техникой игроков. На данный момент я доволен тем, как идут дела», — сказал ван Леувен для пресс-службы клуба.