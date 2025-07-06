Криворожский Кривбасс провел второй контрольный матч на словенских сборах. Команда Патрика ван Леувена встретилась с пятой командой прошлого сезона чемпионата Словении – Браво.

Кривбасс в целом обладал преимуществом в матче, которое воплотилось в единственный забитый мяч в конце встречи.

После подачи от углового флажка от Бара Лина один из новичков сбросил головой на линию вратарской площадки, откуда мощным ударом с касанием в ближний угол попал Бандейра.

Кривбасс одержал нелегкую победу над клубом Браво со счетом 1:0 – первую под руководством Патрика ван Леувена.

Контрольный матч

6 июля 2025 года, Чатеж, Словения, стадион «Терме Чатеж»

Кривбасс (Кривой Рог, Украина) – Браво (Любляна, Словения) – 1:0 (0:0)

Гол: Бандейра 82