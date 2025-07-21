Ван Леувен рассказал, по какой тактической схеме будет играть Кривбасс
Тренер криворожцев поделился информацией о философии команды
около 2 часов назад
Главный тренер Кривбаса Патрик ван Леувен в интервью изданию Украинский футбол поделился своим видением построения игры в новом сезоне.
– Думаю, те, кто знают меня в украинском футболе, понимают, что моя игра всегда базируется на схеме 4-3-3. От этого мы и отталкиваемся: пытаемся строить комбинационную игру с использованием передач, индивидуальных действий игроков и, конечно, командной защиты. Я убежден, что без качественной обороны матчи не выигрываются, поэтому это один из ключевых элементов нашей философии — защищаться всей командой. Но одновременно мы адаптируемся к имеющемуся составу, учитывая индивидуальные качества футболистов. Но основа — это 4-3-3.
Свой первый официальный матч в сезоне 2025/26 Кривбас проведет 1 августа (пятница) на выезде. В рамках 1-го тура УПЛ команда Патрика ван Леувена сыграет против Колоса из Коваливки. Начало встречи — в 15:30.
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