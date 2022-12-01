Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
Сейчас в эфире
22:00
live
Информационный марафон
21:50
Текбол. Чемпионат мира. Германия

Ван Леувен: «У нас впервые загула сирена – снова нужно входить в игру, это сбивает с толку»

Матч «Зари» и «Колоса» прерывался из-за ракетной угрозы и проблем со светом
Футбол Украинская Премьер-лига
01 декабря 20:15
Ван Леувен: «У нас впервые загула сирена – снова нужно входить в игру, это сбивает с толку»
Фото: ФК Зоря

Главный тренер «Зари» Патрик ван Леувен высказался по поводу результата матча с «Колосом» (2:2):

Мы хотели выиграть и стремились к последней минуте. Достаточно показывали нашу игру, проявляли аккуратность, создавали моменты. Снова наши ошибки повторяются, пропустили 2 мяча из стандартов. Футболисты должны быть готовы к любому развитию событий. К сожалению, они почему-то не до конца понимают некоторые моменты и не могут верно к ним подойти.

Первый гол мы забили с пенальти, а второй смогли после перерыва реализовать. Во время этого матча у нас впервые загудела сирена воздушной тревоги. После ее окончания нас выпустили на поле и снова нужно было входить в игру, это немного сбивает с толку, если честно. Но смогли забить, это хорошо. Также позже были проблемы с освещением. Мы все проблемы получили во время последнего поединка, до этого подобных инцидентов с нами не было, хотя многие команды с таким уже сталкивались.

Напомним, что победа над «Металлистом» позволила «Динамо» обойти «Зарю».

Источник: zarya-lugansk.com Олег Шумейко-младший
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Заря Патрик ван Леувен

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

X-Video:

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

«Заря» с тревогой и исчезновением света сыграла вничью с «Колосом» и отпустила «Динамо»
«Заря» с тревогой и исчезновением света сыграла вничью с «Колосом» и отпустила «Динамо»
Футбол Украинская Премьер-лига
01 декабря 16:49
Тренер «Зари» заявил, что «Минай» забил решающий мяч из офсайда
Тренер «Зари» заявил, что «Минай» забил решающий мяч из офсайда
Футбол Украинская Премьер-лига
29 ноября 08:29
Гол арендованного у «Динамо» игрока не помог «Заре» воспользоваться осечкой киевлян
Гол арендованного у «Динамо» игрока не помог «Заре» воспользоваться осечкой киевлян
Футбол Украинская Премьер-лига
27 ноября 16:35
Новый казус в УПЛ. В матче «Заря» – «Минай» вообще не видно мяча
Новый казус в УПЛ. В матче «Заря» – «Минай» вообще не видно мяча
Футбол Украинская Премьер-лига
27 ноября 15:27
Гура попытался объяснить, как «Александрия» пропустила четыре мяча за 15 минут
Гура попытался объяснить, как «Александрия» пропустила четыре мяча за 15 минут
Футбол Украинская Премьер-лига
19 ноября 08:57
Тренер «Зари»: «Бутко, вообще-то, защитник, но он использовал два момента с «Александрией»
Тренер «Зари»: «Бутко, вообще-то, защитник, но он использовал два момента с «Александрией»
Футбол Украинская Премьер-лига
18 ноября 19:35

Новости: Футбол

Вернидуб назвал своего фаворита чемпионата мира-2022
Вернидуб назвал своего фаворита чемпионата мира-2022
Чемпионат мира по футболу
22:36
Ван Гал: «Дам игрокам выходной, лишь бы не мусолить им глаза»
Ван Гал: «Дам игрокам выходной, лишь бы не мусолить им глаза»
Чемпионат мира по футболу
22:21
Вернидуб назвал причину стартового провала «Кривбасса» под его руководством
Вернидуб назвал причину стартового провала «Кривбасса» под его руководством
Украинская Премьер-лига
21:57
Легенда! Месси провел 1000-й матч в карьере
Легенда! Месси провел 1000-й матч в карьере
Чемпионат мира по футболу
21:30
Дешам: «Польша любит терпеть, не стоит сосредотачиваться на одном Левандовски»
Дешам: «Польша любит терпеть, не стоит сосредотачиваться на одном Левандовски»
Чемпионат мира по футболу
21:20
ЧМ-2022. Аргентина – Австралия. Онлайн трансляция
LIVE ЧМ-2022. Аргентина – Австралия. Онлайн трансляция
Чемпионат мира по футболу
21:10
Главный союзник Украины вылетел на первой же стадии плей-офф. Обзор матча Нидерланды – США
Главный союзник Украины вылетел на первой же стадии плей-офф. Обзор матча Нидерланды – США
Чемпионат мира по футболу
20:52
Турецкий клуб не ведет переговоров с «Динамо» по Беседину
Турецкий клуб не ведет переговоров с «Динамо» по Беседину
Украинская Премьер-лига
20:41
Маркевич намекнул, что сборная Украины выступила бы на ЧМ-2022 не хуже Уэльса
Маркевич намекнул, что сборная Украины выступила бы на ЧМ-2022 не хуже Уэльса
Сборная Украины
20:22
Все новости

Популярные новости

Источник: Украинцев лишат света ради залога за генерального секретаря УАФ
Источник: Украинцев лишат света ради залога за генерального секретаря УАФ
Футбол Сборная Украины
29 ноября 02:21
23
«Это меня убило». Джошуа рассказал, кого будет поддерживать в поединке Усик – Фьюри
«Это меня убило». Джошуа рассказал, кого будет поддерживать в поединке Усик – Фьюри
Бокс Профессиональный бокс
27 ноября 15:27
«Помолился с ФСБшниками?». Ломаченко окончательно похоронил свою репутацию для украинских фанатов
«Помолился с ФСБшниками?». Ломаченко окончательно похоронил свою репутацию для украинских фанатов
Бокс Профессиональный бокс
02 декабря 23:28
4
Камбосос сделал прогноз на бой Ломаченко – Хэйни
Камбосос сделал прогноз на бой Ломаченко – Хэйни
Бокс Профессиональный бокс
28 ноября 23:39
Ломаченко опубликовал фото из Киево-Печерской Лавры
Ломаченко опубликовал фото из Киево-Печерской Лавры
Бокс Профессиональный бокс
02 декабря 23:07
1
Диллиан Уайт назвал главного обманщика не только в боксе, но и в мировом спорте
Диллиан Уайт назвал главного обманщика не только в боксе, но и в мировом спорте
Бокс Профессиональный бокс
26 ноября 15:33
Все новости