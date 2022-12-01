«Заря» с тревогой и исчезновением света сыграла вничью с «Колосом» и отпустила «Динамо»
Ван Леувен: «У нас впервые загула сирена – снова нужно входить в игру, это сбивает с толку»
Матч «Зари» и «Колоса» прерывался из-за ракетной угрозы и проблем со светом
01 декабря 20:15
Фото: ФК Зоря
Главный тренер «Зари» Патрик ван Леувен высказался по поводу результата матча с «Колосом» (2:2):
Мы хотели выиграть и стремились к последней минуте. Достаточно показывали нашу игру, проявляли аккуратность, создавали моменты. Снова наши ошибки повторяются, пропустили 2 мяча из стандартов. Футболисты должны быть готовы к любому развитию событий. К сожалению, они почему-то не до конца понимают некоторые моменты и не могут верно к ним подойти.
Первый гол мы забили с пенальти, а второй смогли после перерыва реализовать. Во время этого матча у нас впервые загудела сирена воздушной тревоги. После ее окончания нас выпустили на поле и снова нужно было входить в игру, это немного сбивает с толку, если честно. Но смогли забить, это хорошо. Также позже были проблемы с освещением. Мы все проблемы получили во время последнего поединка, до этого подобных инцидентов с нами не было, хотя многие команды с таким уже сталкивались.
Напомним, что победа над «Металлистом» позволила «Динамо» обойти «Зарю».
Комментарии 0