Ванат попал в сферу интересов именитых клубов АПЛ

Еще до старта молодежного чемпионата Европы Владислав Ванат успел попасть в сферу интересов сразу нескольких топ-клубов английской Премьер-лиги, сообщает TBRfootball.

По информации источника, за нападающим киевского Динамо пристально следят Манчестер Юнайтед, Арсенал, Тоттенхэм, Челси, Астон Вилла, Ньюкасл и Ноттингем Форест. Также к претендентам недавно присоединился Лидс Юнайтед, который после выступлений в Чемпионшипе снова вернулся в элиту английского футбола. Представители этих клубов планируют внимательно отслеживать выступления Ваната на Евро-2025 среди молодежных сборных.

Аналитик Грэм Бейли охарактеризовал Владислава как одного из самых ярких игроков турнира, отметив его отличную технику, хорошее понимание игры и способность создавать угрозу у чужих ворот.

В этом сезоне форвард принял участие в 45 матчах за киевлян, записав на свой счет 21 гол и девять результативных передач. Его контракт с Динамо действует до конца июня 2027 года, а рыночная стоимость, по данным Transfermarkt, составляет 15 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Ванат заинтересовал четыре клуба АПЛ.