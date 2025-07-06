Итальянский клуб Дженоа почти достиг согласия с 38-летним английским форвардом Джейми Варди, однако главный тренер Патрик Виейра заблокировал трансфер. Об этом сообщает La Repubblica.

По информации, спортдиректор Дженоа Флавио Риччарделла согласовал контракт и даже договорился со спонсорами, которые должны были взять на себя его зарплату. Несмотря на это, Виейра решил, что Варди не соответствует концепции команды и наложил вето на переход.

В прошлом сезоне Варди провел за Лестер Сити 36 матчей во всех турнирах, забил 10 голов и отдал 4 результативные передачи. За «лис» он выступал с 2012 года, в частности был чемпионом АПЛ, а также обладателем Кубка и Суперкубка Англии. В конце прошлого сезона Варди покинул Лестер.

После отказа Дженоа, Варди может перейти в шотландский Рейнджерс — об этом уже идут активные переговоры.