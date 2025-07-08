Ведущий «ТаТоТаке» Михаил Спиваковский сообщил, что полузащитник Колоса Павел Ореховский попал в сложное ДТП.

На прошлой неделе в серьёзное ДТП попал ещё и украинский футболист Павел Ореховский. К счастью, Паша и его семья живы, и, надеемся, будут абсолютно здоровы.

Разве что, возможно, придётся пропустить, как минимум, большую часть первого круга чемпионата. Быстрого выздоровления, - рассказал журналист.