Ведущий игрок клуба УПЛ попал в ДТП вместе с семьей
К счастью, страшных последствий удалось избежать
около 1 часа назад
Фото - ФК Колос (2024/2025)
Ведущий «ТаТоТаке» Михаил Спиваковский сообщил, что полузащитник Колоса Павел Ореховский попал в сложное ДТП.
На прошлой неделе в серьёзное ДТП попал ещё и украинский футболист Павел Ореховский. К счастью, Паша и его семья живы, и, надеемся, будут абсолютно здоровы.
Разве что, возможно, придётся пропустить, как минимум, большую часть первого круга чемпионата. Быстрого выздоровления, - рассказал журналист.
Стали известны время и даты проведения матчей первого тура УПЛ 25/26.