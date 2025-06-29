Верес обвинил ютубера Игоря Бурбаса в нарушении журналистской этики после выхода интервью с полузащитником Игорем Харатиным, которое не понравилось клубному руководству.

Народный клуб Верес официально сообщает о прекращении коммуникации и любого другого сотрудничества с блогером Игорем Бурбасом

Причиной такого решения стала публикация Игорем Бурбасом на собственном YouTube канале интервью с футболистом красно-черных Игорем Харатиным. Несмотря на то, что ни клуб, ни сам футболист разрешения на публикацию готового материала не давали

Ознакомившись с предыдущими работами Игоря Бурбаса, народный клуб заметил факты нарушения журналистской этики, откровенно манипулятивные, на наш взгляд, материалы и нарративы. Чтобы избежать любых возможных ассоциаций с именем Игоря Бурбаса - народный клуб, представители тренерского штаба и футболисты отныне будут избегать любых контактов с данным блогером, - говорится в сообщении Вереса.