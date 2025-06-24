Сергей Стаднюк

Голкипер Богдан Когут покинул Верес. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

37-летний футболист провел в общей сложности семь сезонов в составе команды. Контракт между игроком и клубом был досрочно расторгнут по согласию сторон.

Когут впервые присоединился к Вересу летом 2016 года, когда команда еще выступала на старом стадионе Авангард. В 2020 году он вернулся, чтобы помочь клубу во второй раз добиться повышения до УПЛ. В общей сложности провел 135 официальных матчей за Верес: 63 в УПЛ, 53 в Первой лиге, 6 в переходных матчах и 13 в Кубке Украины.

В составе ровенского клуба вратарь стал бронзовым призёром Первой лиги в сезоне 2016/2017. Выигрывал второй по силе дивизион в сезоне 2020/2021.

Ранее в Вересе откровенно признались, что не могут удержать лидеров.