Верес объявил о первом трансфере этого межсезонья
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33 минуты назад
Фото - НК Верес
Верес объявил о подписании греческого защитника Константиноса Стамулиса, сообщает официальный сайт клуба.
Переход состоялся на правах свободного агента. Предыдущим клубом игрока был кипрский Анортосис.
24-летний правый защитник начнет новый сезон в УПЛ, заключив с народным клубом контракт на 2 года.
Стамулис стал первым греческим легионером в истории красно-черных.
Верес попрощался с легендой клуба.