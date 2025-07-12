Сергей Стаднюк

Центральный нападающий Аладжи Волли стал игроком Вереса. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Ровенчане впервые в истории клуба подписали легионера из Гамбии. 19-летний форвард заключил пятилетний контракт с ровенским клубом и уже в ближайшее время присоединится к «красно-черным». По данным Transfermarkt, футболист перешел к представителю УПЛ на правах свободного агента. Клуб, как и прежде, креативно подошел к представлению новичка.

Аладжи родился 3 апреля 2006 года в городе Брифу. Он является воспитанником гамбийского клуба Хоукс, в составе которого за три сезона в высшей лиге национального чемпионата провел 53 матча, забил 31 гол и сделал 15 результативных передач.

Также Волли выступал за сборную Гамбии U20, где сыграл четыре матча и один раз отличился. В июне 2025 года нападающий дебютировал за главную национальную команду Гамбии, проведя два матча.

Ранее Верес переиграл Кудривку благодаря голу на последней минуте.