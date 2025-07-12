В контрольном матче, который состоялся 12 июля на стадионе Юбилейный в Буче, Верес одержал минимальную победу над абсолютным новичком УПЛ — Кудривкой.

Ровенчане на протяжении всего поединка владели преимуществом и регулярно угрожали воротам соперника. Но судьбу матча решил эпизод на последней минуте. После затяжной атаки Максим Смиян разрезной передачей вывел на ударную позицию Дениса Ндукве, и тот без проблем переправил мяч в сетку — 0:1.

Во второй половине дня Верес проведет еще один контрольный поединок — против Колоса-2 из второй лиги. Начало игры в 17:00 на стадионе имени Владимира Мельника в Обухове.

Контрольный матч

12 июля 2025 года, Буча, стадион Юбилейный

Кудривка – Верес – 0:1 (0:0)

Гол: Ндукве (90)