Сергей Стаднюк

Фланговый защитник Василий Гакман покинул Верес. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Отмечается, что 25-летний футболист получил статус свободного агента. Стороны досрочно расторгли контракт по взаимной договоренности.

В течение прошлого сезона футболист пропустил значительную часть матчей из-за травмы связок коленного сустава. Клуб обеспечил игроку полную поддержку в процессе реабилитации и восстановления.

Гакман присоединился к Вересу летом 2023 года. За два сезона в составе ровенской команды защитник провел 25 официальных матчей – 22 в чемпионате УПЛ и три в Кубке Украины. Ему удалось отметиться одной результативной передачей.

Футболист является воспитанником Буковины. До ривненской команды он выступал за черновицкий клуб с 2017 до 2023 года. Перед полномасштабным вторжением рф в Украину покинул команду, но вернулся в августе 2022 года.

Ранее Верес обвинил известного блогера в нарушениях журналистских стандартов.