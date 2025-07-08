Верес продолжает комплектовать команду к новому сезону
В команде представили очередного новичка
около 1 часа назад
Фото - НК Верес
Верес объявил о трансфере 18-летнего вингера Игната Пушкуцы, сообщает официальный сайт клуба.
Сын известного в прошлом футболиста Металлиста, Динамо и ЦСКА Виталия Пушкуцы заключил контракт сроком на три года.
Игнат - воспитанник Металлиста 1925. Предыдущие клубы: Металлист 1925 (Харьков), Корона (Кельце, Польша). В прошлом сезоне в составе дубля Металлиста 1925 сыграл 10 матчей в чемпионате Второй лиги и забил 1 гол.
Верес продлил контракт с главным тренером и спортивным директором.