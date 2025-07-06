Павел Василенко

Главный тренер ровенского Вереса Олег Шандрук и спортивный директор красно-черных Юрий Габовда остаются в народном клубе еще как минимум на два года. Они оба продлили свои трудовые договоры до окончания сезона 2026/27, сообщает пресс-служба Вереса.

Габовда присоединился к ровенскому клубу летом 2023 года. Шандрук возглавил Верес зимой 2024 года, до этого длительное время работая с командой U19 и в Академии клуба.

По итогам прошедшего сезона Верес финишировал на девятом месте в турнирной таблице УПЛ.