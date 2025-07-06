Верес продлил контракт с главным тренером и спортивным директором
Известные детали сделок
около 1 часа назад
Фото: НК Верес
Главный тренер ровенского Вереса Олег Шандрук и спортивный директор красно-черных Юрий Габовда остаются в народном клубе еще как минимум на два года. Они оба продлили свои трудовые договоры до окончания сезона 2026/27, сообщает пресс-служба Вереса.
Габовда присоединился к ровенскому клубу летом 2023 года. Шандрук возглавил Верес зимой 2024 года, до этого длительное время работая с командой U19 и в Академии клуба.
По итогам прошедшего сезона Верес финишировал на девятом месте в турнирной таблице УПЛ.
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