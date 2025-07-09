Верес забрал игрока, который не понадобился Металлисту 1925
Все детали перехода
37 минут назад
Фото - НК Верес
Верес объявил о переходе полузащитника Металлиста 1925 Сергея Стеня, сообщает официальный сайт клуба.
19-летний вингер присоединился к народному клубу в качестве свободного агента, подписав контракт на 3 года.
Стеня предыдущий сезон провел в Металлисте 1925. Сергей сыграл в 20 матчах чемпионата Первой лиги и Кубка Украины, забил 3 гола.
Верес продолжает комплектовать команду к новому сезону.