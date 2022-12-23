«Заря» и «Кривбасс» отправятся в Турцию на сбор
Вернидуб – лучший тренер ноября-декабря в УПЛ
«Кривбасс» завершил первую половину сезона в топ-6
23 декабря 17:50
Фото: ФК Кривбасс
УПЛ определила лучшего тренера по итогам ноября-декабря.
Им стал наставник «Кривбасса» Юрий Вернидуб. В голосовании он опередил Александра Кучера, Эдмара и Младена Бартуловича.
«Кривбасс» завершил первую половину сезона в топ-6. За этот период команда выиграла четыре матча из шести, с учетом победы над «Днепром-1».
Лучшим игроком УПЛ за этот период стал Артем Довбик.
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