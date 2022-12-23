Вернидуб – лучший тренер ноября-декабря в УПЛ

«Кривбасс» завершил первую половину сезона в топ-6

Фото: ФК Кривбасс

УПЛ определила лучшего тренера по итогам ноября-декабря.

Им стал наставник «Кривбасса» Юрий Вернидуб. В голосовании он опередил Александра Кучера, Эдмара и Младена Бартуловича.

«Кривбасс» завершил первую половину сезона в топ-6. За этот период команда выиграла четыре матча из шести, с учетом победы над «Днепром-1».

Лучшим игроком УПЛ за этот период стал Артем Довбик.