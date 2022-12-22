Вернидуб: «Судейство в УПЛ осталось на том же уровне, что и три года назад»
Вернидуб: «На войне есть чему поучиться»
Специалист возглавил «Кривбасс», будучи в ВСУ
22 декабря 17:27
Юрий Вернидуб / Фото - ФК Кривбасс
Главный тренер «Кривбасса» Юрий Вернидуб рассказал в интервью пресс-службе клуба об опыте, приобретенном во время службы в Вооруженных силах Украины.
Много было моментов на войне. Это жизненный урок, есть чему поучиться. Главное, что наши ребята делали и делают возможное и невозможное, чтобы мы победили врага.
К сожалению, много потерь и это дорого стоит. Мы должны помнить, что есть люди, которые бились за нас и погибли за мирное будущее.
Вернидуб также отметил, что в украинском судействе ничего не изменилось.
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