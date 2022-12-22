Вернидуб: «На войне есть чему поучиться»

Специалист возглавил «Кривбасс», будучи в ВСУ

Юрий Вернидуб / Фото - ФК Кривбасс

Главный тренер «Кривбасса» Юрий Вернидуб рассказал в интервью пресс-службе клуба об опыте, приобретенном во время службы в Вооруженных силах Украины.

Много было моментов на войне. Это жизненный урок, есть чему поучиться. Главное, что наши ребята делали и делают возможное и невозможное, чтобы мы победили врага. К сожалению, много потерь и это дорого стоит. Мы должны помнить, что есть люди, которые бились за нас и погибли за мирное будущее.

Вернидуб также отметил, что в украинском судействе ничего не изменилось.