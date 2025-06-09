Вернидуб - про сборную Украины: «Хорошо, что забили хотя бы два»

Известный украинский тренер Юрий Вернидуб прокомментировал поражение сборной Украины Канаде (2:4) в рамках Canadian Shield. Его слова приводит Tribuna.

Счет не очень приятный. Появились новенькие ребята, дали шанс тому же Бондарю в защите. Но где-то все равно есть проблемы, особенно в первом тайме - вроде и контроль мяча неплохой, и шли в атаку, а нарвались на контратаки канадцев.

Во втором тоже чего-то не хватало, но хорошо, что забили в конце хотя бы два мяча. Не так хотя бы разгромно проиграли. Трудно что-то сказать, для того и есть тренерский штаб - он сделает выводы. Они лучше понимают и видят, что действительно происходит в сборной. Но это не та игра, которую можно поставить себе в зачет, объяснил Вернидуб.