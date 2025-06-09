Вернидуб: «Сейчас у Реброва не лучшие времена»

Авторитетный украинский специалист Юрий Вернидуб высказался о работе Сергея Реброва во главе сборной Украины. Его слова приводит Tribuna.

Знаете, мы очень привыкли: то мы все поддерживаем тренера, хорошие вещи пишем-говорим, а где-то что-то пошло не так… Сейчас что-то говорить в сторону главного тренера и тренерского штаба, я считаю, не очень хорошо.

Сборная есть, сборная неплохая, главное - сделать правильный выбор для нашего тренерского штаба и двигаться дальше. Так бывает, ничего страшного я здесь не вижу.

Да, сейчас у Сергея Станиславовича не лучшие времена, но он разберется, и сборная будет двигаться только вперед, - сказал Вернидуб.