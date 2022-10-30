«Днепр-1» минимально победил «Черноморец» и продолжает лидировать в УПЛ
Ветеран украинского футбола обматерил Монзуль прямо на поле
Хавбек «Черноморца» был возмущен решением арбитра в матче против «Днепра-1»
30 октября 17:13
Сергей Кравченко / Фото - ПРОФУТБОЛ Digital
В десятом туре украинской Премьер-лиги «Днепр-1» переиграл «Черноморец» (1:0).
В одном из эпизодов полузащитник Сергей Кравченко, не чураясь нецензурной лексики, раскритиковал решение арбитра Екатерины Монзуль.
Вы что, б***ь, издеваетесь вообще, н***й? До них дотрагиваться вообще можно или нет? Нельзя, б***ь?
Напомним, «Черноморец» отказал «Днепру-1» в переносе игры.
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