Экс-вратарь Александрии Георгий Ермаков поделился впечатлениями о переходе в Маккаби Хайфа. Его слова приводит пресс-служба клуба.

Я очень рад быть здесь, это большой клуб с великой историей, и я очень рад начать здесь работать. Я знаю, что это один из крупнейших клубов в Израиле, с многими титулами. Я смотрел игры Маккаби Хайфа в ЛЧ, поэтому это научило меня о клубе. С тех пор я слежу за командой, смотрю игры, читаю о команде.

Я смотрел игры Маккаби из Хайфы, не все, но некоторые. Я хочу помочь команде выиграть как можно больше титулов, сколько возможно. Мне понятно, что это большие цели, мы должны упорно работать как команда и индивидуально, - рассказал Ермаков.