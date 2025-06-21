Вице-президент Ворсклы Олег Лысак объяснил, почему полтавская команда впервые с 1996 года вылетела из УПЛ.

Лет 5 назад я бы что-то рассказывал, кричал и все прочее. На сегодняшний день я могу сказать, что мелочей не бывает. Мы попали в такую историю, и какую-то одну причину ты не назовешь. Всё началось с марта с этими НДС главного спонсора. Потом изменение графика платежей. Мы в авральном режиме с марта с минимальным бюджетом, мягко говоря. Попали в эту зону турбулентности... Как только я понял, я собрал команду и сказал: «Ребята, мы играем только за премиальные».

И вот оно одно за другое... Есть доля вины на мне как руководителе, доля вины на главном тренере, на футболистах. Можно что угодно рассказывать, но очень много причин, которые могли повлиять на эту историю. Хотя опять же, как можно оправдываться, если мы вылетаем от Кудривки? Это безумие, - объяснил вице-президент Ворсклы ПРОФУТБОЛ Digital.