Сергей Стаднюк

В первом туре чемпионата Румынии Университатя Крайова на выезде сыграла вничью с УТА Арад.

Команда из Крайовы уверенно начала матч и уже к 49-й минуте вела со счетом 3:0. Особенно приятно отметить украинцев: Александр Романчук открыл счет в своем дебютном матче за клуб, а Байярам удвоил преимущество с пенальти. Третий мяч в составе гостей забил Иван.

Но вскоре другой украинец Поспелов принял участие в фантастическом камбэке. К 81-й минуте хозяева проигрывали в три мяча. Команда устроила настоящий штурм и сумела отыграться. Сначала забил Костаке, соотечественник Романчука сократил отставание до минимума, а уже на 103-й минуте Алин вырвал ничью для команды из Арада, довершив яркий камбэк.

Университате не удалось успешно начать чемпионат. В активе команды лишь одно очко в турнирной таблице.

Чемпионат Румынии, первый тур

УТА Арад – Университатя Крайова 3:3

Голы: Костаке, 81, Поспелов, 90+4, Алин, 90+13 – Романчук, 13, Байярам, 19 (пенальти), Иван, 49