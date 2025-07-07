Защитник Кривбаса перешел в европейский клуб
Футболист продолжит карьеру в Румынии
13 минут назад
Фото: ФК Кривбасс
Защитник Александр Романчук покинул криворожский Кривбасс. 25-летний украинец продолжит карьеру в румынской Университатя (Крайова). Клубы договорились о полноценном переходе центрбека.
В течение сезона 2024/25 Романчук сыграл за Кривбасс 30 матчей во всех турнирах, забив один гол.
По итогам прошлого сезона Университатя получила путевку в квалификацию Лиги конференций.
Ранее сообщалось, что Кривбасс подписал бразильского легионера.