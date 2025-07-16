Винисиус приостановил переговоры о новом контракте с Реалом
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около 1 часа назад
Форвард Реала и сборной Бразилии Винисиус Жуниор приостановил переговоры с руководством «сливочных» по поводу нового контракта, сообщает журналист Хорхе Пикон.
25-летнего футболиста не устроили личные условия контракта, предложенные Реалом во время переговоров.
Статус Винисиуса в команде пошатнулся с момента, как команду возглавил Хаби Алонсо. В игре футболиста наблюдается очевидный спад, а нежелание быть гибким усложняет жизнь новому наставнику.
Контракт 23-летнего игрока с Реалом действует до середины 2027 года, однако дальнейшее развитие событий будет зависеть от формы футболиста и его адаптации к новым условиям в составе.