Главный тренер мадридского Реала Хаби Алонсо продолжает экспериментировать с расстановкой атакующих игроков после разгромного поражения 0:4 от ПСЖ в полуфинале Клубного чемпионата мира.

В том матче Винисиус Жуниор действовал на правом фланге, Килиан Мбаппе – на левом, а между ними расположился Гонсало Гарсия. По информации журналиста Мигеля Анхеля Диаса, окружение бразильца недовольно таким решением тренера, поскольку Винисиусу некомфортно играть справа – он, как и Мбаппе, предпочитает левый фланг.

Из-за этой ситуации в СМИ появились слухи о возможном трансфере одной из звезд. Реал почти гарантированно продаст одного из атакующих игроков летом, если Алонсо не найдет оптимального решения для их совместной игры.