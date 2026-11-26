Павел Василенко

Суверенный фонд Саудовской Аравии PIF планирует продать до 25% акций Ньюкасла, чтобы привлечь средства для инвестиций в инфраструктуру клуба. Об этом сообщает Financial Times.

По информации издания, фонд нанял JPMorgan для организации продажи миноритарного пакета. Газета ссылается на два источника, осведомленных с вопросом. По предложенной схеме инвесторы будут покупать новые акции, выпущенные клубом, а не доли, которые уже принадлежат PIF и другим миноритарным акционерам.

PIF, Ньюкасл и JPMorgan не сразу ответили на запрос Reuters по комментариям. Агентство ранее сообщало, что саудовский фонд ведет переговоры с потенциальными инвесторами о продаже части клуба. Эти средства планируют направить, в частности, на финансирование стадиона.

Инвестиционная группа во главе с PIF приобрела Ньюкасл в 2021 году. С тех пор клуб находится под саудовским контролем. За этот период команда дважды выиграла Лигу чемпионов, а также завоевала Кубок лиги в 2025 году.