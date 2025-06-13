Президент Кудривки Роман Солодаренко сообщил, что дебютант УПЛ свои домашние матчи будет проводить на «Оболонь Арене» в Киеве. Его слова приводит Суспільне Чернігів.

Я все делал в плане выбора стадиона для домашних матчей Кудривки, чтобы как можно ближе было к Черниговской области. Поэтому домашние матчи «Кудривка» будет играть на «Оболонь-Арене», - сказал Солодаренко.

Кудривка в прошлом сезоне стала четвертой в Чемпионской группе Первой лиги. Клуб из Черниговщины впервые в истории вышел в УПЛ.