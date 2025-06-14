Фенербахче хочет подписать опытного защитника Ман Сити
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около 1 часа назад
Стамбульский Фенербахче всерьез нацелен на подписание правого защитника Манчестер Сити Кайла Уокера. Об этом сообщил журналист Ягиз Сабунджуоглу.
По его информации, турецкий клуб уже начал переговоры с 35-летним футболистом. Если стороны достигнут договоренности, Ман Сити не будет препятствовать переходу и отпустит игрока без компенсации.
Сообщается, что Уокер рассчитывает заключить контракт с Фенербахче сроком до лета 2027 года. Его действующий договор с Манчестер Сити истекает 30 июня 2026 года.
В прошлом сезоне англичанин провел всего 34 матча за Манчестер Сити и Милан, где он находился в аренде, и заработал четыре желтые карточки.
Ранее сообщалось, что Шахтер нацелился на игрока Фенербахче.