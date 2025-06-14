Стамбульский Фенербахче всерьез нацелен на подписание правого защитника Манчестер Сити Кайла Уокера. Об этом сообщил журналист Ягиз Сабунджуоглу.

По его информации, турецкий клуб уже начал переговоры с 35-летним футболистом. Если стороны достигнут договоренности, Ман Сити не будет препятствовать переходу и отпустит игрока без компенсации.

Сообщается, что Уокер рассчитывает заключить контракт с Фенербахче сроком до лета 2027 года. Его действующий договор с Манчестер Сити истекает 30 июня 2026 года.

В прошлом сезоне англичанин провел всего 34 матча за Манчестер Сити и Милан, где он находился в аренде, и заработал четыре желтые карточки.

Ранее сообщалось, что Шахтер нацелился на игрока Фенербахче.